Ferrer vai à semifinal em Viña del Mar O tenista espanhol David Ferrer é o primeiro semifinalista do Torneio de Viña del Mar, no Chile. Nesta sexta-feira, ele venceu o argentino Agustín Calleri por dois sets a zero, com parciais de 6-1 e 6-3. Cabeça-de-chave número 4, Ferrer vai enfrentar outro argentino por uma vaga na final do torneio. Neste sábado enfrenta o vencedor do confronto entre Gaston Gaudio e José Acasuso.