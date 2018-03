Ferrer vence batalha contra Hewitt e avança em Roland Garros

O espanhol David Ferrer, quinto cabeça-de-chave, venceu neste sábado, por 3 sets a 2, com parciais de 6/2, 3/6, 3/6, 6/3 e 6/4, o australiano Lleyton Hewitt, número 28 do ranking. O jogo, válido pela terceira rodada do torneio de Roland Garros, foi uma verdadeira batalha, disputado em três horas e 35 minutos de partida. Ferrer se classificou pela segunda vez na carreira, para às oitavas de final do Grand Slam francês e enfrentará agora, o tcheco Radek Stepanek, que venceu o também espanhol Tommy Robredo, por 3 sets a 0. (com agência EFE)