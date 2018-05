Ferrer vence chileno na estreia no Rio; chuva interrompe jogo de Bellucci Atual campeão do Rio Open, o espanhol David Ferrer sofreu mais do que esperava para vencer em sua estreia na edição deste ano do único ATP 500 disputado na América do Sul. O número 6 do mundo suou para derrotar o jovem chileno Nicolas Jarry, apenas o 493º colocado do ranking, por 6/3 e 7/6 (7/3). O experiente Ferrer precisou de 1h43min para eliminar o rival de apenas 20 anos.