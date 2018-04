Ferrer vence e encara Almagro nas quartas do Aberto da Austrália

O espanhol David Ferrer se classificou neste domingo para as quartas de final do Aberto da Austrália. O número 5 do mundo avançou ao derrotar o japonês Kei Nishikori, 18º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/1 e 6/4, em 2 horas e 10 minutos. Com a vitória, Ferrer empatou o confronto direito com Nishikori em 2 a 2 e se vingou da derrota para o japonês nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Londres, no ano passado.

Nishikori teve a sua atuação limitada por dores no joelho, que inclusive provocaram o seu abandono nas semifinais do Torneio de Brisbane, na preparação para o Aberto da Austrália. O japonês até esboçou uma reação no terceiro set, quando venceu três games seguidos e chegou a liderar por 4/3, mas acabou sendo derrotado por Ferrer.

Nas quartas de final, o número 5 do mundo terá pela frente um compatriota. Ferrer vai encarar o espanhol Nicolas Almagro, 11º colocado no ranking da ATP, que neste domingo vencia o sérvio Janko Tipsarevic por 6/2 e 5/1, quando o número 9 do mundo decidiu abandonar o jogo. Ferrer chega para a partida com uma vantagem de 12 a 0 no confronto direto.

O checo Tomas Berdych avançou neste domingo às quartas de final do Aberto da Austrália ao vencer o sul-africano Kevin Anderson, 31º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 7/6 (15/3), em 2 horas e 44 minutos.

Número 6 do mundo, Berdych dominou os dois primeiros sets da partida. A terceira parcial foi bastante equilibrada. No tie-break, o checo desperdiçou quatro match points antes de fechar a partida. Seu adversário nas quartas de final sairá da partida entre o sérvio Novak Djokovic e o suíço Stanilas Wawrinka.