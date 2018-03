Ferrer vence, e Nalbandian cai no Aberto de Barcelona

O espanhol David Ferrer garantiu vaga nas quartas-de-final do Aberto de Barcelona, disputado em quadra de saibro. Nesta quinta-feira, o cabeça-de-chave número 2 derrotou o equatoriano Nicolas Lapentti por 2 sets a 1, com 4/6, 6/4 e 6/3. Na luta por uma vaga na semifinal, Ferrer terá pela frente o compatriota Tommy Robredo, sexto na chave, que passou pelo argentino Guillermo Cañas em dois sets, com 6/1 e 7/5. Outro argentino derrotado nesta quinta-feira foi o cabeça-de-chave número 3, David Nalbandian, que era apontado um dos favoritos ao título. Ele caiu diante do suíço Stanislas Wawrinka, 28.º do ranking mundial e cabeça-de-chave 14 do torneio espanhol. Nas quartas-de-final, Wawrinka terá pela frente o local Albert Montanes, que bateu o russo Mikhail Kukushkin por 2 sets a 1, com 6/3, 3/6 e 6/3, em 1ho53min de partida.