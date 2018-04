Ferrer vence e segue em Bucareste O espanhol David Ferrer (número 49 na Corrida dos Campeões) venceu nesta quarta-feira o sérvio Novak Djokovic (número 237) por 2 sets a 1 (4-6, 6-4 e 6-4) e garantiu sua classificação para as quartas-de-final do torneio de Bucareste. Com a classificação de Ferrer, são apenas dois espanhóis no torneio (ele e Félix Mantilla). Além deste jogo, mais três partidas foram realizadas. Os resultados: Victor Hanescu (ROM) 6-2 e -3 Stefan Koubek (AUT); Filippo Volandri (ITA) 6-2, 1-6 e 6-3 Richard Gasquet (FRA); Florian Mayer (ALE) 7-6, 4-6 e 6-3 Arnaud Di Pasquale (FRA)