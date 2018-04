Ferrer vence fácil e se garante na final em Auckland

Neste sábado, no jogo que valerá o título em Auckland, Ferrer irá enfrentar o alemão Philipp Kohlschreiber, segundo cabeça de chave, que nesta sexta derrotou o norte-americano Sam Querrey por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2).

Para ir à decisão na Nova Zelândia, Ferrer despachou Monfils em apenas 49 minutos. O espanhol aproveitou quatro de seis chances de quebrar o saque do francês e não ofereceu nenhum break point ao adversário em todo o confronto para liquidar rapidamente o seu oponente.

SOARES NA FINAL DE DUPLAS - O brasileiro Bruno Soares assegurou vaga na final do torneio de duplas do ATP de Auckland ao lado do britânico Colin Fleming. Cabeças de chave número 1 da competição, eles superaram na semifinal o austríaco Julian Knowle e o eslovaco Filip Polasek por 2 sets a 0, com duplo 7/6, com 7/0 e 7/3 no tie-break.

Com isso, Soares e Fleming jogarão pelo título do torneio diante do sueco Johan Brunstrom e do dinamarquês Frederik Nielsen, que na outra semifinal passaram pelo checo Frantisek Cermak e pelo eslovaco Michal Mertinak por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (7/9), 6/4 e 10/6 (no super tie-break).

SYDNEY - Os finalistas do Torneio de Sydney, outro evento de preparação para o Aberto da Austrália, também foram definidos nesta sexta-feira. O sul-africano Kevin Anderson se garantiu na decisão ao bater o francês Julien Benneteau por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/6 (10/8). O seu rival na final será o australiano Bernard Tomic, que superou o italiano Andreas Seppi, terceiro cabeça de chave, por 7/6 (10/8) e 6/4.