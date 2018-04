Ferrer vence na estreia em Madri e reencontrará Haas

Com a vitória, Ferrer se garantiu nas oitavas de final, fase na qual irá reencontrar o alemão Tommy Haas, com quem mediu forças nas semifinais do Masters 1.000 de Miami, em março. Na ocasião, o espanhol bateu o rival de virada, por 2 sets a 1, e foi à decisão. Antes disso, o atual quarto colocado do ranking da ATP também derrotou o adversário em outros dois confrontos, no Masters Series de Paris de 2005 e no Torneio de Dubai de 2008.

Haas, porém, chegará embalado depois de ter sido campeão no saibro de Munique, no último domingo, e espera poder surpreender o espanhol, um especialista neste tipo de piso. Nesta superfície, por sinal, ele só teve maiores dificuldades para bater Istomin no primeiro set da partida desta quarta, no qual conseguiu aproveitar apenas uma de cinco chances de quebrar o saque do rival, que não converteu o único break point cedido pelo espanhol nesta parcial.

Já no segundo set, Ferrer foi feliz em duas de quatro oportunidades de ganhar games no serviço de Istomin e, sem ter o saque ameaçado nenhuma vez, fez 6/2 com tranquilidade para liquidar o confronto.

Outro cabeça de chave de destaque que assegurou vaga nas oitavas de final nesta quarta foi o francês Jo-Wilfried Tsonga. Sétimo pré-classificado, ele avançou ao vencer o holandês Robin Haase por duplo 7/6, com 7/5 e 7/2 no tie-break, se credenciando para enfrentar o espanhol Fernando Verdasco na próxima fase.

YOUZHNY PEGARÁ NADAL - Se Ferrer e Tsonga seguiram em frente, o espanhol Nicolás Almagro não conseguiu justificar a sua condição de 11.º cabeça de chave diante de Mikhail Youzhny nesta quarta-feira. O russo venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 6/2, e será o rival do espanhol Rafal Nadal nas oitavas de final.

Curiosamente, essa foi a quinta vitória de Youzhny em cinco partidas contra Almagro, que antes foi superado pelo russo em Pequim e Wimbledon, em 2011, além de ter caído contra o adversário em Munique e Miami, respectivamente em 2009 e 2008.

O sul-africano Kevin Anderson também assegurou lugar nas oitavas de final como próximo rival do checo Tomas Berdych ao superar o argentino Juan Monaco por 2 sets a 1, com 7/6 (7/5), 3/6 e 6/4.