Ferrero abandona e Federer vai à final O tenista suíço Roger Federer é o primeiro finalista do Masters Series de Roma. Beneficiado pela desistência do espanhol Juan Carlos Ferrero, que perdeu o primeiro set por 6-2 e seguia em desvantagem no segundo (4-2), quando abandonou a quadra com fortes dores no ombro direito, pouco antes de completar uma hora de jogo, neste sábado, Federer vai enfrentar na final o vencedor do jogo entre o espanhol Félix Mantilla e o russo Yevgeny Kafelnikov.