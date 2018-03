Ferrero abandona e Marcos Daniel avança em Roland Garros

O tenista brasileiro Marcos Daniel avançou à segunda rodada do torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, beneficiado pelo abandono do espanhol Juan Carlos Ferrero. O espanhol, cabeça-de-chave número 23, abandonou a partida no quinto game do segundo set, quando a partida estava em 2 a 2, com problemas físicos. A primeira parcial terminou a favor de Ferreiro, decidida por 7 a 5 no tie-break. Ferrero pediu a ajuda do fisioterapeuta e decidiu abandonar a partida. O tenista voltou a sentir as mesmas dores na coxa que durante o confronto com o espanhol Rafael Nadal, no Masters Series de Roma - no jogo seguinte, ele perdeu para o suíço Stanislas Wawrinka. Com isso, o espanhol - campeão de Roland Garros em 2003 e finalista em 2002 - fica fora dos Jogos Olímpicos de Pequim, pois não terá ranking suficiente na relação a ser divulgada depois de Roland Garros. Por sua vez, o brasileiro praticamente carimbou seu passaporte à China por conta dos pontos ganhos pela vitória. Daniel, que vence pela primeira vez em quatro participações no saibro de Paris, pega agora quem sair do jogo entre o austríaco Jürgen Melzer e o australiano Peter Luczak.