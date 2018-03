Ferrero abandona e Marcos Daniel passa à 2a rodada em Paris O brasileiro Marcos Daniel avançou para a 2a rodada de Roland Garros, nesta quarta-feira, ao beneficiar-se do abandono por lesão do ex-campeão Juan Carlos Ferrero. Essa é a primeira vez que o brasileiro, número 79 do ranking mundial, passa da primeira partida no Aberto da França. Ele foi eliminado na estréia nas três participações anteriores, em 2005, 2006 e 2007. O espanhol Ferrero liderava a partida por 7-6 e 2-2 contra Daniel quando começou a mancar pela quadra devido a uma lesão na perna. Pouco depois, ele sacudiu a cabeça e disse ao árbitro que não tinha condições de permanecer na partida. Ferrero conquistou o único título de Grand Slam da carreira em Paris em 2003, e nunca havia perdido na primeira rodada em suas oito participações anteriores em Roland Garros. Nesta quarta-feira, ele estava aparentemente no controle da partida, após ter se recuperado de uma desvantagem de 3-1 no primeiro set para vencer a parcial no tiebreak. Ele disse depois que começou a sentir a dor ainda no primeiro set, e que o incômodo foi se tornando cada vez mais forte. Daniel, de 29 anos, enfrentará na próxima rodada o austríaco Juergen Melzer, número 97 do ranking mundial, que passou pelo australiano Peter Luczak por 6-3, 6-2 e 6-4 na primeira rodada. (Reportagem de Pritha Sarkar)