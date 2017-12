Ferrero abre disputa do mundial em Houston Campeão de Roland Garros e com esperanças de terminar o ano como número 1 do mundo, o espanhol Juan Carlos Ferrero vai fazer o jogo de abertura do Masters Cup de Houston. Enfrentará o argentino David Nalbandian, em partida programada para esta segunda-feira às 17 horas de Brasília, com transmissão pela SporTV. Este torneio, conhecido como a Copa do Mundo de Tênis, terá justamente o grupo mais forte, o azul, na rodada de abertura, que contará ainda com o encontro de Roger Federer x Andre Agassi. Nesta chave, há três fortes candidatos ao título, como Ferrero, Federer e Agassi, além de Nalbandian que sempre costuma surpreender. Apenas dois jogadores poderão passar para a fase seguinte. No outro grupo, o vermelho, o norte-americano Andy Roddick deve reinar ao lado de Guillermo Coria, Rainer Schuettler e Carlos Moya. Os jogos desta chave só começam na terça-feira, com a partida de Coria diante de Schuettler, às 17 horas, de Brasília, e depois Roddick faz sua estréia com Moya, as 23 horas. FEMININO - No Masters Feminino, que está sendo disputado no Staples Arena de Los Angeles, Kim Clijsters luta para manter a liderança do ranking mundial. A tenista belga conseguiu sua segunda vitória na competição ao marcar 6/4 e 6/4 na norte-americana Chanda Rubin. Em outro jogo, a francesa Amelie Mauresmo, que havia perdido para Rubin, reabilitou-se ao superar a russa Elena Dementieva por 6/3 e 6/2. Enquanto isso, a também belga Justine Henin-Hardenne, que tem boas chances de roubar a liderança do ranking de sua compatriota, estreou com uma difícil vitória em Los Angeles. Precisou de três sets para superar a russa Anastasia Myskina por 7/5, 5/7 e 7/5.