Ferrero, Agassi e Grosjean nas oitavas Depois de quase 4h de partida, o tenista espanhol Juan Carlos Ferrero derrotou nesta sexta-feira o francês Fabrice Santoro por 3 sets a 2, parciais de 4/6, 6/3, 4/6, 6/2 e 7/5, e se classificou para as oitavas-de-final do Aberto da Austrália. Agora, Ferrero, quarto cabeça-de-chave, pega o croata Mario Ancic, que eliminou o australiano Peter Luczak por 3 sets a 1. Outro confronto definido das oitavas-de-final é a partida entre o norte-americano André Agassi e o argentino Guillermo Coria. Agassi, tricampeão do torneio, derrotou o francês Nicolas Escude por 3 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6, 6/3 e 6/4. Já o argentino, que faz sua melhor campanha em um Grand Slam, teve menos trabalho para eliminar o finlandês Jarkko Nieminen. Coria marcou 3 sets a 0, parciais de 7/5, 6/2 e 6/2. Ainda nesta sexta-feira, o francês Sebastien Grosjean também garantiu sua passagem para as oitavas. Ele venceu fácil o equatoriano Nicolas Lappentti por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/3 e 6/3. Grosjean enfrenta na próxima fase o espanhol Felix Mantilla, que precisou de 3h para eliminar o compatriota Albert Costa por 3 sets a 2, parciais de 3/6, 6/3, 4/6, 6/1 e 6/3. Outro resultado desta sexta: Wayne Ferreira (RSA) 3 x 2 Mardy Fish (EUA)