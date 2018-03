Ferrero amplia vantagem da Espanha na Davis O tenista Juan Carlos Ferrero derrotou nesta sexta-feira Raemon Sluiter por 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-2 e 6-4, e aumentou a vantagem da Espanha no confronto contra a Holanda, válido pelas quartas-de-final da Copa Davis. Com a vitória, os espanhóis tem 2 a 0 no placar contra os holandeses. Antes, Carlos Moya já havia vencido Martin Verkerk.