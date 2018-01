Ferrero arrasa Mantilla com facilidade O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero não teve compaixão de seu compatriota Félix Mantilla, após o reinício da rodada de Roland Garros, e despachou o rival com fáceis 3 sets a 0, parciais de 6-2, 6-1 e 6-1. Na próxima rodada, quartas-de-final, o cabeça-de-chave número 3 do torneio vai enfrentar o chileno Fernando González, que hoje venceu o finlandês Jarkko Nieminen por 6-3, 6-3 e 6-2.