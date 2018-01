Ferrero avança e Coria é eliminado O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero se classificou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Barcelona, ao derrotar o seu compatriota Alberto Martín por dois sets a zero. Ferrero venceu com muita facilidade e fechou a partida com parciais de 6-1 e 6-2, em apenas 1h11 minutos. Nas quartas, Ferrero vai enfrentar o vencedor do confronto entre o espanhol David Ferrer e o argentino Gaston Gaudio. Mesma sorte não teve o argentino Guillermo Coria. Apontado como um dos principais favoritos ao título, Coria caiu diante de seu compatriota Agustin Calleri, ao perder por dois sets a um. As parciais foram de 6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (7/2). Nas quartas-de-final, Calleri pega o vencedor da partida entre Rafael Nadal e o eslovaco Dominik Hrbaty.