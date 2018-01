Ferrero avança em Hong Kong O tenista espanhol Juan Carlo Ferrero garantiu hoje sua vaga nas oitavas-de-final do Torneio de Hong Kong, ao derrotar o tailandês Paradorn Srichaphan. Primeiro cabeça-de-chave e quinto no ranking mundial, Ferrero venceu a partida por dois sets a um - parciais de 6/3, 4/6 e 6/3. Na próxima fase, o espanhol vai enfrentar o norte-americano Cecil Mamiit. Outro que passou para as oitavas, foi o australiano Mark Philippousis, ausente das quadras por seis meses em conseqüência de uma lesão no joelho. Quinta cabeça-de-chave, Philippousis venceu o israelense Harel Levy por 6/3 e 7/5. Na próxima rodada, vai enfrentar o alemão Rainer Schuettler.