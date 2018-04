Ferrero avança no Aberto de Pequim O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero avançou nesta quarta-feira às oitavas-de-final do Aberto de Pequim ao vencer o norte-americano Justin Gimelstob por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-1. Ele vai enfrentar na próxima fase Kevin Kim, dos EUA, que bateu o alemão Lars Burgsmueller por duplo 6-2. Já seu compatriota Carlos Moyá não teve o mesmo desempenho e foi eliminado ao ser derrotado pelo francês Jo-Wilfried Tsonga por duplo 6-3. Nos demais resultados do dia, o tailandês Paradorn Srichaphan ganhou do francês Jean-Rene Lisnard por 6-4 e 7-5; o russo Mijail Youzhny do suíço Ivo Heuberger por 7-5 e 7-6 (7/4); o eslovaco Dominik Hrbaty do chinês Yu Wang Jr por 6-2 e 6-2; o sul-coreano Hyung-Taik Lee do norte-americano Glenn Weiner por 6-2 e 6-4 e o italiano David Sanguinetti do australiano Nathan Healey por 5-7, 7-5 e 6-2.