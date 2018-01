Ferrero avança no Torneio de Bangcoc Atual líder do ranking mundial, o tenista espanhol Juan Carlos Ferrero confirmou a condição de cabeça-de-chave número 1 do Torneio de Bangcoc, na Tailândia, e passou para as quartas-de-final. Nesta quinta-feira, ele derrotou o norte-americano Alex Bogomolov por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 6/1. Em outro jogo da rodada do torneio, que distribui US$ 550 mil em prêmios, o tailandês Paradorn Srichaphan fez a festa da torcida local. Ele derrotou o dinamarquês Kenneth Carlsen por 2 sets a 0, com 6/3 e 7/6 (7/5), e também passou para as quartas-de-final.