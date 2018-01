Ferrero avança para a 3ª rodada O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero garantiu nesta quinta-feira sua vaga na terceira rodada do Torneio de Roland Garros. Ele venceu o francês Nicolas Coutelot, 87º do ranking mundial, por 3 sets a 2. As parciais foram de 6/2, 5/7, 1/6, 6/2 e 6/0. Na próxima rodada, Ferrero vai enfrentar o argentino Guillermo Coria que derrotou o alemão Rainer Schuettler por 6/4, 6/2 e 6-3. Outro favorito que garantiu sua classificação foi o russo Marat Safin. Ele venceu o belga Olivier Rochus em cinco sets: 4/6, 6/2, 3/6, 6/3 e 6/3.