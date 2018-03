Ferrero bate Marat Safin de virada O espanhol Juan Carlos Ferrero está provando mais uma vez que seu tênis melhora a cada dia depois uma séria contusão no ano passado. Nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Masters Series de Hamburgo, o campeão de Roland Garros-2003 venceu de virada o russo Marat Safin por 2 sets a 1, com 4/6, 6/4 e 6/2. Essa foi a segunda vitória de Ferrero sobre Safin na temporada. No mês passado, o espanhol levou vantagem no Masters Series de Monte Carlo, onde conseguiu chegar até as semifinais. Nas oitavas-de-final de Hamburgo, Ferrero enfrentará o russo Nicolay Davydenko. Nos outros jogos desta quarta-feira, o argentino Guillermo Coria venceu o russo Mikhail Youzhny por 2 a 0 (6/2 e 6/3), o croata Mario Ancic passou pelo chileno Fernando González por 2 a 0 - com 6/3 e 7/6 (7/1) -, o belga Christophe Rochus derrotou o croata Ivan Ljubicic por 2 a 0 (6/4 e 6/2) e o argentino Gaston Gaudio ganhou do espanhol Albert Costa também por 2 a 0 (7/5 e 6/0).