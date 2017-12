Ferrero busca 1º título em Grand Slam O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero tenta neste domingo seu primeiro título em um torneio de Grand Slam. A partir das 9 horas (horário de Brasília) enfrenta o seu compatriota Albert Costa na final do Torneio de Roland Garros. Para chegar à final Ferrero eliminou o russo Marat Safin na semifinal, num jogo em que demonstrou estar em ótima fase: venceu por 3 sets a 0, sem dar a menor chance ao adversário. Para muitos é o grande favorito a ficar com o título. Na semifinal, Costa derrotou seu compatriota, Alex Corretja, por 3 a 1. A Rede Record transmite a partida. Apesar do favoritismo, o retrospecto de Costa este ano está melhor que o de Ferrero. Em 26 jogos no saibro, ganhou 21 e perdeu cinco. Ferrero, por sua vez, tem apenas 16 vitórias e cinco derrotas. No retrospecto entre os dois jogadores, empate de 2 a 2, sempre no saibro. Esta será a terceira final espanhola de Roland Garros. As outras foram em 1994, quando Sergui Bruguera ganhou de Alberto Berasatagui, e em 1998, com a vitória de Carlos Moya sobre Corretja.