Ferrero cai na estréia em Marselha O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero foi eliminado nesta quarta-feira na primeira rodada do Torneio de Marselha, na França. O espanhol, cabeça-de-chave número 1 do torneio, perdeu de forma surpreendente para o francês Gregory Carraz por 3 sets a zero. As parciais foram 7-6 (7-2), 6-7 (3-7) y 6-3. Nas oitavas, Carraz vai enfrentar o suíço Marc Rosset, que se impôs ao italiano Davide Sanguinetti: 6-1 e 7-6 (7-4). A rodada desta quarta teve ainda os seguintes resultados: Robin Soderling (SUE) 2 x 0 Thomas Enqvist (SUE): 7-6 (7-4) e 7-6 (7-1) Cyril Saulnier (FRA) 2 x 0 Julian Knowle (AUS): 6-1 e 6-3