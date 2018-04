Ferrero cai; Safin e Nalbandian avançam O tenista argentino David Nalbandian e o russo Marat Safin avançaram nesta quinta-feira às quartas-de-final do Torneio de Pequim, que distribui US$ 500 mil em prêmios. Eles venceram, respectivamente, os chineses Lu Yen-hsun por 6-7 (5/7), 6-4 e 6-4, e Lu Hao por duplo 6-2. A surpresa ficou por conta da derrota do espanhol Juan Carlos Ferrero, que caiu diante do norte-americano Kevin Kim por duplo 6-4. Nos demais jogos, o russo Mikhail Youzhny bateu o alemão Rainer Schuettler por 7-6 (7/4) e 6-1, o tailandês Paradorn Srichaphan o israelense Noam Okun por 3-6, 6-3, 7-6 (8/6), o finlandês Jarkko Nieminen o norte-americano Taylor Dent por 6-3 e 7-5, o eslovaco Dominik Hrbaty o italiano Davide Sanguinetti por duplo 6-2, o sul-coreano Lee Hyung-Taik o francês Jo-Wilfred Tsonga por 7-6 (9/7) e 6-3