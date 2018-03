Ferrero consegue 14ª vitória seguida Com mais uma boa campanha nos torneios da temporada européia de saibro, o tenista espanhol Juan Carlos Ferrero, conhecido pelo apelido de "mosquito" pelo seu jeito franzino, garante que este ano ganhou a força de um touro. Nesta quinta-feira, ele alcançou sua 14ª vitória consecutiva, ao marcar 6/4 e 6/3 no equatoriano Nicolás Lapentti e garantir vaga nas quartas-de-final do Masters Series de Hamburgo. Na próxima rodada, irá enfrentar o sueco Thomas Johansson, que eliminou o norte-americano Jan-Michael Gambill por 6/3, 4/6 e 6/2. "Este ano estou me sentindo muito mais forte", revelou Ferrero. "Estou muito melhor preprado. Tenho trabalhado bastante a parte física e acho que posso ir longe em Roland Garros, quem sabe até mais do que as semifinais do ano passado." Em outros jogos de Hamburgo, o francês Fabrice Santoro eliminou o último alemão da competição, ao marcar 6/3 e 6/3 em Nicolas Kiefer, e agora enfrenta Albert Costa (Espanha), que ganhou do francês Nicolas Escude por 6/3 e 6/0. O cabeça-de-chave número 12, o francês Sebastien Grosjean, caiu diante do espanhol Albert Portas por 6/3, 4/6 e 6/4.