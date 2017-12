Ferrero dá show e arrasa Hewitt O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero confirmou hoje que está entre os principais favoritos ao título do Torneio de Roland Garros. Numa partida impecável, disputada nesta terça-feira, Ferrero venceu o australiano Lleyton Hewitt por 3 sets a 0 - parciais de 6/4, 6/2 e 6/1. Com esse resultado, o espanhol garante sua vaga nas semifinais do torneio, onde vai enfrentar o brasileiro Gustavo Kuerten que, pouco antes, eliminou o russo Yevgeny Kaflenikov por 3 a 1.