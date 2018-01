Ferrero dá show e é bi em Monte Carlo O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero conquistou neste domingo o título do Masters Series de Monte Carlo, ao derrotar o argentino Guillermo Coria por dois sets a zero. As parciais foram de 6/2 e 6/2. Este foi o segundo título de Ferrero em Monte Carlo. O espanhol já havia sido campeão no ano passado. O argentino se transformou na grande surpresa do torneio ao derrotar Carlos Moyá na semifinal, mas teve de se render ao tênis mais eficiente de Ferrero, que fechou o jogo em 1h15. Aliviado pela vitória, Ferrero fez um desabafo. Disse estabeleceu algumas metas para sua carreira a partir de agora. ?Tenho três objetivos na minha carreira a partir de agora: ganhar Roland Garros, o US Open e tapar a boca daqueles que dizem que eu não ganho torneios importantes?, disse ele. Este foi o oitavo título de Ferrero - o terceiro em Masters Series. Apesar de um pouco frustrado pela derrota. Guillermo Coria tentou justificar o fraco desempenho. "Não consegui me concentrar. Estive tenso durante todo o tempo em que esperamos pelo início (o jogo começou atraso por causa da chuva) da partida. ?As bolas estavam muito pesadas hoje e meus golpes não funcionavam como normalmente acontece?, justificou. Apesar disso, garantiu estar muito feliz por participar de uma final tão importante.