Ferrero dá show e vai à final em Paris O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero deu um show e nesta sexta-feira garantiu sua vaga na final de Roland Garros, ao derrotar o russo Marat Safin por 3 sets a 0. Ferrero não deu a menor chance ao adversário e venceu com parciais de 6/3, 6/2 e 6/4, em duas horas e seis minutos de jogo. Na final, marcada para domingo, Ferrero vai enfrentar o seu compatriota Albert Costa, que venceu Alex Corretja, por 3 a 1 - parciais de 6/3, 6/4, 3/6 e 6/3. Se no torneio Marculino a final de Roland Garros será espanhola, no Feminino o duelo será norte-americano. Neste sábado jogam pelo título, as irmãs Serena e Venus Williams.