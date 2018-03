Ferrero derrota Bruguera e pega Levy O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero manteve a boa fase após a conquista do Masters Series de Roma e derrotou nesta terça-feira seu compatriota Sergi Bruguera por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-1 e 6-4 em 1h55 de jogo pela primeira rodada do Masters Series de Hamburgo. O próximo adversário de Ferrero será o israelense Harel Levy.