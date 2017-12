Ferrero derrota Enqvist em Paris O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero continua arrasando seus adversários em Roland Garros. Neste domingo, em Paris, ele derrotou o sueco Thomas Enqvist por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2, em 1 hora e 39 minutos de jogo. Em quatro partidas disputadas até agora no torneio, Ferrero perdeu apenas 1 set, para o seu compatriota Jacobo Diaz. Agora, nas quartas-de-final de Roland Garros, Ferrero irá enfrentar o vencedor do confronto entre o australiano Lleyton Hewitt e o argentino Guillermo Cañas.