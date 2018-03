Ferrero disputa final com Corretja O torneio de tênis de Kitzbuehel, na Áustria, terá uma final espanhola neste domingo. Juan Carlos Ferrero venceu a semifinal diante do argentino Mariano Zabaleta, neste sábado, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 7/5 e 6/3, e será o adversário de Alex Corretja. No primeiro jogo do dia, Corretja derrotou o também argentino Gastón Gaudio por 2 sets a 0. O torneio austríaco distribui US$$ 880 mil em prêmios.