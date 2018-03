Ferrero domina saibro no Masters de Roma Quem pode parar o espanhol Juan Carlos Ferrero na temporada européia de saibro? Esta é a pergunta nos bastidores dos torneios. Afinal, o conhecido "Mosquito" - que aliás detesta este apelido - conseguiu mais um bom resultado e avançou para as oitavas de final do Masters Series de Roma, ao superar o compatriota Alex Corretja por 6/4 e 6/4. Esta é 19ª vitória de Ferrero no saibro este ano e só perdeu um jogo, diante de Marat Safin, em Barcelona, mas ganhou os títulos de Monte Carlo e Valência. Já festejado pelos espanhóis como o próximo campeão de Roland Garros, Ferrero prefere manter-se comedido em seus comentários e espera que a boa fase continue até Paris, mas não fala em títulos. Afinal, da última vez que isso aconteceu, no ano de 2001 em que se rotulava de grande favorito, acabou perdendo nas semifinais para Gustavo Kuerten. Agora, Ferrero vem no caminho certo e nesta quarta-feira joga por uma vaga nas quartas-de-final diante do argentino Gaston Gaudio - que eliminou seu compatriota Agustin Calleri por tranqüilos 6/4 e 6/2. Outro tenista badalado nesta temporada européia é o suíço Roger Federer. Dono de um estilo clássico e bonito, derrotou nesta quarta-feira o argentino Mariano Zabaleta por 7/6 (7/4) e 6/2, conquistando a 33ª vitória do ano. É o único tenista a ter vencido mais jogos que Ferrero, com 31, na temporada. Enquanto isso, a grande revelação norte-americana, Andy Roddick, continua tropeçando no nariz empinado. Provocou tanto o holandês Martin Verkerk, que, embora seja um jogador mais adaptado às quadras rápidas, encontrou motivação e forças para vencer Roddick por 6/7 (8/6), 6/3 e 6/4. Rodada - Nos outros jogos da rodada, Jiri Novak (TCH) ganhou de Dominik Hrbaty (SVK), por 6/1 e 6/4; Rainer Schuettler (ALE) de Wayne Ferreira (AFS) por 7/6(4) e 6/2; Tommy Robredo (ESP) de Juan Ignacio Chela (ARG) por 6/2 e 6/0; Felix Mantilla (ESP) de Mardy Fish (EUA) por 6/4 e 6/3; Radek Stepanek (TCH) de Albert Martin (ESP) por 6/4 e 6/3; Ivan Ljubicic (CRO) de David Ferrer (ESP) por 6/2 e 6/3; Yevgeny Kafelnikov (RUS) de Giorgio Galimberti (ITA) por 7/5 e 6/1; Guillermo Coria (ARG) de Victor Hanescu (ROM) por 6/1 e 7/6(6); Jarkko Nieminen (FIN) de Nikolay Davydenko (RUS) por 7/5, 4/6 e 6/1; Albert Costa (ESP) de Arnaud Clement (FRA) por 6/7(3), 6/2 e 6/4; Filippo Volandri (ITA) de Raemon Sluiter (HOL) por 6/1 e 7/5; e Carlos Moyá (ESP) de Max Mirnyi (BLR), 6/4 e 6/4.