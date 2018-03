Ferrero é 1º finalista em Roma Campeão dos ATPs de Estoril e Barcelona - torneios da atual temporada européia de saibro - , o espanhol Juan Carlos Ferrero garantiu sua classificação para a final deste domingo do Masters Series de Roma, ao vencer, com categoria, o equatoriano Nicolas Lapentti por 6/3 e 6/3. Com 21 anos, já é considerado o melhor jogador da Espanha, na atualidade. Tem um tênis bastante consistente e sabe ser agressivo de fundo de quadra. No ano passado, chegou a semifinal de Roland Garros, perdendo para o brasileiro Gustavo Kuerten em um jogo bastante equilibrado, decidido em cinco sets, com parciais de 7/5, 4/6, 2/6, 6/4 e 6/3. Agora, Ferrero vai em busca de um título de Masters Series, chegando pela primeira vez a uma final de torneio desta categoria. O campeão deste domingo vai levar um prêmio de US$ 400 mil, além de somar 500 pontos para o ranking mundial e outros 100 para a corrida dos campeões. Dentro de mais alguns instantes, começa a segunda semifinal, entre Gustavo Kuerten e o sueco Andreas Vinciguerra - jogo que o site da Rádio Eldorado na internet também acompanhará game a game. O endereço eletrônico da emissora é radioeldorado.com.br