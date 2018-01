Ferrero é campeão do Aberto da França Um novo rei do saibro, Juan Carlos Ferrero, foi coroado neste domingo em Roland Garros. O tenista espanhol enfim conquistou o seu primeiro título de um Grand Slam, ao derrotar na decisão o surpreendente holandês Martin Verkerk por 6/1, 6/3 e 6/2, em 2h04 de jogo numa ensolarada Paris. Este é o terceiro título do espanhol na temporada de saibro deste ano, depois de erguer os troféus no Masters Series de Montecarlo e do ATP Tour de Valência. Nada comparado ao que fez nestas duas últimas semanas. "Sempre quis ganhar o título de Roland Garros. Há 12 anos que venho a este torneio e sempre sonhei com o campeonato e, agora, está no meu bolso", confessou o emocionado Ferrero, que também colocou em seu bolso um cheque de US$ 983 mil e somou mil pontos no ranking, mas como deve descontar 700 do vice-campeonato ano passado, não vai lucrar muito no ranking. Para Verkerk, o vice-campeonato teve um acentuado sabor de vitória. Ele mesmo admitiu que jamais espera ir tão longe na competição. "Não acreditaria que poderia estar nesta decisão", admitiu. "E só posso dizer que o Ferrero mereceu este título." Pela campanha em Paris, a melhor de toda sua vida, o tenista holandês ganhou um prêmio de US$ 491 mil e com os 700 pontos acumulados irá melhorar sensivelmente sua colocação no ranking. Com um jogo consistente, Ferrero confirmou a tendência do tênis feminino ter um forte acento latino, com espanhóis, argentinos, chilenos e até mesmo brasileiros alcançando bons resultados nos principais torneios. Com a vitória neste domingo, Juan Carlos é o 6.º espanhol a levantar o "Troféu dos Mosqueteiros" e o quarto na última década. Peladão - Concentrado na conquista do título, depois de chegar quatro vezes as semifinais e jogando sua segunda final, Ferrero nem sequer perdeu o foco no jogo, depois de um streaker - um homem pelado - atravessar a quadra central Phelipe Chartrier vestindo apenas três bolinhas de tênis. Logo o homem foi preso pelos seguranças e os dois tenistas não se perturbaram. Ferrero desde o início da partida deixou claro que era o favorito. Logo no primeiro game, Verkerk lutou por dez minutos para manter o seu serviço, mas nem assim conseguiu evitar uma quebra já no início da partida. O espanhol soube como impor seu estilo para celebrar a conquista mais importante de sua vida. Prêmios - Em um comunicado oficial do Comitê do Grand Slam, os poderosos dirigentes dos quatro maiores torneios (Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) reafirmaram o direito de gerenciar a premiação dos jogadores e não atenderam o pedido da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) de aumentar a premiação do Grand Slam. O mais curioso do comunicado é que ele revela mais um enfraquecimento da ATP, que além de não ter conseguido seu objetivo, ainda teve de constatar o Comitê do Grand Slam direcionando também suas informações para a IMTA (Associação Internacional de Tênis Masculino) uma entidade agora que já ganhou tom oficial e foi criada recentemente pelo tenista Wayne Ferreira para ocupar o lugar da ATP.