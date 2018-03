Ferrero é campeão do Aberto de Valência O espanhol Juan Carlos Ferrero conquistou o título do Aberto de Valência, neste domingo pela manhã, ao derrotar na final o belga Cristophe Rochus por 6/2 e 6/4. Ferrero venceu a competição, que pagou US$ 375 mil dólares em prêmios, sem perder um único set. No torneio de duplas, os argentinos Lucas Arnold e Mariano Hood ficaram com o título, após a vitória sobre o norte-americano Brian Macphie e o sérvio Nenad Zimonjic por 6/1, 6/7 (9/7) e 6/4.