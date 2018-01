Ferrero é campeão em Barcelona Na final espanhola do Torneio de Barcelona, Juan Carlos Ferrero se deu melhor. Numa partida emocioante e extremamente disputada, ele venceu Carlos Moyá por 3 sets a dois - parciais de 4/6, 7/5, 6/3, 3/6 e 7/5. No quinto set, Moyá estava vencendo por 3 games a zero, mas Ferrero se recuperou e acabou vencendo no tiebreak. Este é o terceiro título de Ferrero na temporada. Antes, ganhou em Dubai e Estoril.