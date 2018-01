Ferrero é campeão em Hong Kong O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero conquistou neste domingo o título do Torneio de Hong Kong, ao derrotar seu compatriota Carlos Moyá por dois sets a um, com parciais de 6/3, 1/6 e 7/6 (7-4), em pouco mais de duas horas de jogo. Este foi o segundo título de Ferrero em quadras rápidas. O primeiro foi em Dubai, nos Emirados Árabes, em 2001. Além disso, ele ficou muito perto do Master de Xangai, que vai reunir os 8 melhores do mundo na temporada. Moyá ganhou quatro torneios este ano - Acapulco, Bastad, Umag e Cincinnati - e perdeu a final de Montecarlo, também diante de Ferrero.