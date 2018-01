Ferrero é campeão em Madri O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero conquistou o torneio do Masters Series de Madri, neste domingo, ao derrotar o chileno Nicolas Massu, por 3 sets a 0, 6/3, 6/4 e 6/3, em duas horas e meia de jogo. Com esta vitória, Ferrero, que é o número 1 no Ranking de Entradas, assume o primeiro lugar na Corrida dos Campeões, superando em quatro pontos o norte-americano Andy Roddick (826 a 822). Este foi o quarto título de Ferrero na temporada. Ele venceu também em Roland Garros, Montecarlo e Valência. É a sua primeira conquista em quadra coberta. Pela vitória sobre Massu, Ferrero recebeu um cheque de US$ 450 mil enquanto o vice-campeão ficou com US$ 130 mil.