Ferrero e Coria estão nas semifinais O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero garantiu nesta sexta-feira sua vaga nas semifinais do Masters Series de Monte Carlo, ao derrotar seu compatriota Alberto Martin, por dois sets a zero, com parcisais de 6-0 e 6-2. Na semifinal, Ferrero vai enfrentar o norte-americano Vince Spadea que já havia eliminado o italiano Filippo Volandri. No duelo de argentinos nas quartas-de-final Guillermo Coria venceu Juan Ignacio Chela num duplo 6-1.