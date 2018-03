Ferrero é eliminado em Toronto O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero foi eliminado nesta quarta-feira do Masters Series de Toronto, no Canadá. Ele foi derrotado pelo austríaco Stefan Koubek por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Em outros jogos disputados agora à noite, o francês Sebastien Grosjean ganhou do finlandês Jarkko Nieminen por 6/2 e 6/4, o norte-americano Andy Roddick superou o equatoriano Nicolas Lapentti por 6/4, 3/6 e 7/6 (7/5) e Taylor Dent, também dos Estados Unidos, venceu o espanhol Felix Mantilla por 7/6 (7/2) e 7/5.