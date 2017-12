Ferrero é eliminado em Wimbledon O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero foi eliminado hoje na terceira rodada do torneio de Wimbledon. Terceiro colocado no ranking da Corrida dos Campeões e quarto na lista de Entradas, Ferrero foi derrotado com facilidade pelo britânico Greg Rusedski por três sets a zero - parciais de 6/1, 6/4 e 6/4. Na chave feminina, a espanhola Conchita Martínez vingou sua compatriota Arantxa Sánchez Vicario e derrotou a norte-americana Lilia Osterloh por dois a zero - parciais de 6/2 e 6/3. Lilia havia eliminado Arantxa na rodada anterior.