Ferrero e Federer avançam às semifinais Num jogo muito complicado disputado na madrugada desta quarta-feira, o tenista espanhol Juan Carlos Ferrero garantiu sua classificação para as semifinais do Aberto da Austrália. Cabeça-de-chave número 3, o espanhol eliminou o marroquino Hicham Arazi por 3 sets a 0, mas com muita dificuldade. As parciais foram de 6-1, 7-6 (6) e 7-6 (5). Na outra partida do dia pelas quartas-de-final do torneio, o suíço Roger Federer também sofreu, mas passou pelo argentino David Nalbandian por 3 sets a 1. Venceu com parciais de 7-5, 6-4, 5-7 e 6-3. Ferrero e Federer se enfrentam na próxima fase. Na outra semifinal, Andre Agassi pega o russo Marat Safin.