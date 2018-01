Ferrero e Gaudio abrem semifinais da Davis O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero, atual número 1 do mundo, vai enfrentar nesta sexta-feira o argentino Gaston Gaudio, na primeira partida das semifinais da Copa Davis, disputada na Espanha. O sorteio foi realizado hoje no Centro de Arte Contemporâneo de Málaga. Na seqüência jogam Carlos Moya x Mariana Zabaleta. No sábado é a vez das duplas, com Alex Corretja e Albert Costa x Lucas Arnold e Agustin Calleri, enquanto no domingo Ferrero enfrenta Zabaleta e Moya, Gaudio. Vale lembrar que o vencedor do confronto vai enfrentar a equipe ganhadora do duelo entre Austrália e Suíça, nos dias 28 a 30 de novembro.