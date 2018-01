Ferrero e Hewitt ganham outra em Melbourne O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero avançou às oitavas-de-final do Aberto da Austrália ao derrotar o sueco Joachim Johansson por 3 sets a 1, com parciais de 6-1, 7-6 (7/4), 6-7 (5/7) e 6-4. Na próxima fase, ele vai ter pela frente o romeno Andrei Pavel, que eliminou o checo Jiri Novak em cinco sets. Outro favorito ao título do primeiro Grand Slam do ano, Lleyton Hewitt, passou pelo espanhol Rafael Nadal por 7-6 (7/2), 7-6 (7/5) e 6-2. O australiano vai enfrentar agora nas oitavas-de-final o suíço Roger Federer, que despachou a sensação australiana Todd Reid por fáceis parciais de 6-3, 6-0 e 6-1. Rodada - Nos demais jogos da terceira rodada do Aberto da Austrália, o argentino David Nalbandian ganhou do sul-africano Wayne Ferreira , o australiano Mark Philippoussis superou o croata Mario Ancic e o argentino Guillermo Cañas fez uma verdadeira batalha para derrotar o britânico Tim Henman em cinco sets.