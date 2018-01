Ferrero é humilhado na estréia O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero foi derrotado nesta quarta-feira logo na estréia no torneio de Roterdã, na Holanda. Terceiro colocado no ranking de entradas da ATP, Ferrero foi derrotado pelo francês Nicolas Escude por dois sets a um - parciais de 5/7, 6/1 e 6/0. Outro francês que se deu bem na rodada foi Arnaud Clement, que bateu o britânico Greg Rusedski por dois sets a zero. As parciais foram de 6/3 e 7/6 (7-4).