Ferrero e Kafelnikov vencem em Roma Os tenistas Juan Carlos Ferrero (ESP) e Yevgueni Kafelnikov (RUS) nem precisaram jogar dois sets inteiros para se garantirem na terceira rodada do Master Series de Roma. Ferrero se classificou nesta terça-feira ao eliminar o alemão Rainer Schuettler, que desistiu no segundo set por conta de uma contusão. Ferrero venceu o primeiro set com tranqüilidade por 6/2. No segundo, quando vencia por 4/3, o alemão sentiu uma contusão e teve de abandonar a partida. Situação semelhante viveram Yevgueni Kafelnikov e o argentino Franco Squillari. O russo venceu o primeiro set por 6/1. Logo no início do segundo, quando estava com 2 a 0 contra, o argentino também desistiu, alegando contusão.