Ferrero e Ljubicic avançam em Miami O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero derrotou o russo Igor Andreev por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3) e avançou no Masters Series de Miami. Outro que venceu neste domingo foi o croata Ivan Ljubicic, que venceu o norte-americano Vince Spadea por 2 a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (7/3). Pela chave feminina do torneio em Miami, destaque para a vitória da belga Justine Henin-Hardenne sobre a espanhola Nuria Llagostera Vives por 6/3 e 6/2. Já a francesa Tatiana Golovin derrotou a russa Elena Bovina por 6/3 e 7/6 (7/4) e a colombiana Catalina Castaño eliminou a suíça Patty Schnyder por 6/3, 2/6 e 6/1.