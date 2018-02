Ferrero e Ljubicic na final em Viena O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero vai enfrentar o croata Ivan Ljubicic na final do Torneio de Viena, na Áustria. A decisão do título da competição, que distribui 565 mil euros em prêmios, será neste domingo. Ferrero é o cabeça-de-chave número 7 do torneio e ganhou na semifinal do checo Radek Stepanek, que era o 3º pré-classificado. A vitória foi por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. Já Ljubicic, que é o cabeça-de-chave número 4 em Moscou, também teve trabalho para vencer sua semifinal deste sábado. Ele derrotou o espanhol Tommy Robredo por 7/6 (7/5) e 6/4.