Ferrero é o 1º finalista em Monte Carlo Em busca do bicampeonato do Masters Series de Monte Carlo, o espanhol Juan Carlos Ferrero ganhou uma vaga na decisão do título deste ano ao derrotar, neste sábado, o norte-americano Vince Spadea por 6/3 e 6/4. Com a classificação para a final, Ferrero deu, em quadra, uma resposta aos organizadores do torneio, que o colocaram para jogar por duas vezes fora do estádio central, para irritação do tenista espanhol. Esta é a quarta final de Masters Series para Ferrero, que ganhou também os títulos de Roma, em 2001, e de Monte Carlo, no ano passado. Agora, tenta o bicampeonato diante do vencedor da partida entre o compatriota Carlos Moya e o argentino Guillermo Cori a, em partida prevista para este domingo, às 8 horas de Brasília, com transmissão pela SporTV.