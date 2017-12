Ferrero é o 3º espanhol na semifinal O tenista Juan Carlos Ferrero derrotou o norte-americano Andre Agassi por 3 sets a 1 nesta quinta-feira e garantiu sua vaga nas semifinais do Torneio de Roland Garros. As parciais foram de 6/3, 5/7, 7/5 e 6/3. Com esse resultado, a Espanha coloca três tenistas nas semifinais do mais importante torneio em piso de saibro do mundo. Antes de Ferrero, já estavam classificados Alex Corretja e Albert Costa. Corretja eliminou o romeno Andrei Pavel ao vencer a partida por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-5), 7/5 e 7/5 - e Costa havia garantido sua vaga ao vencer o argentino Guillermo Cañas. Esta é a segunda vez na história do torneio, que a Espanha coloca três nas semifinais. A primeira vez foi em 98, com Carlos Moyá, Félix Mantilla e o próprio Corretja. Em uma das semifinais, Corretja vai enfrentar Costa. Na outra, Ferrero vai enfrentar o vencedor do confronto entre o russo Marat Safin e o francês Sebastien Grosjean.